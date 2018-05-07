С 1997 года Екатерина Андреева ведет программу Время на Первом канале. И за эти 20 с лишним лет она внешне практически не изменилась.

С 1997 года Екатерина Андреева ведет программу "Время" на Первом канале. И за эти 20 с лишним лет она внешне практически не изменилась."Я не меняю прическу, потому что удобно и катастрофически не хватает времени "крутить вавилоны", – улыбается Андреева. – За пределами работы хожу с распущенными волосами – вполне себе стильно".Андреева уверяет, что ценит внешность, "которой наградил бог". Поэтому не пытается кардинально себя перекроить, омолодить. "Никогда не хотела что-то исправить, даже по мелочи. Например, когда все выщипывали брови, не трогала их. Хотя визажисты намекали: мол, слишком много растительности. Зато теперь я в тренде!" – цитирует ведущуюКстати, за эту обильную растительность над Андреевой часто посмеивались в коридорах Первого канала – ее неприлично широкие брови просто убивали! "Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка. Удивленно приподнятая!" – настаивала секретарша Верочка в "Служебном романе".Но Андреева выше завистников и злопыхателей. А не реагировать на них помогает специальная китайская гимнастика, которую Екатерина уже много лет практикует. "Простукиваю" все тело специальными движениями, дабы в костном мозге правильно аккумулировалась энергия и шел процесс кроветворения", – пояснила теледива.Она лишь не терпит шуток по поводу собственного возраста. Всезнающая "Википедия" утверждает, что Андреевой 56 лет. И когда перед выборами Екатерина исчезла с экранов европейской части страны, во всех статьях подчеркивали предпенсионный возраст телезвезды. "С Андреевой случилась настоящая истерика, – рассказывал Dni.Ru близкий друг легендарной ведущей "Времени". – Она была взбешена. Ходила и кричала, что ей, мол, не 56 лет, что она намного моложе и может хоть сейчас показать паспорт. Я не знаю, сколько ей на самом деле, может, действительно, моложе на пару лет. Но ее дочери скоро стукнет 36, так что вряд ли самой меньше 50".