От имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова Николаю Ефимовичу вручили поздравительное письмо, памятный подарок и цветы...

В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники полиции УВД Южного округа г. Москвы вместе с руководством столичного главка приехали поздравить ветерана Николая Ефимовича Ковалева с 73-годовщиной Победы.За праздничным столом в кругу семьи Николай Ефимович Ковалев поприветствовал сотрудников органов внутренних дел и поблагодарил их за визит. Поздравить ветерана приехали заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, помощник начальника УВД по ЮАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Михаил Клюев, начальник ОМВД России по району Бирюлево Восточное подполковник полиции Анатолий Иоган, председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов, а также председатель Совета ветеранов УВД Константин Кириллов.От имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова Николаю Ефимовичу вручили поздравительное письмо, памятный подарок и цветы. «…Вместе с тем от имени всего московского гарнизона полиции хочу пожелать вам здоровья и как можно больше радости!» – пожелал заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве Андрей Понорец.В теплой дружественной обстановке герой войны делился своими воспоминаниями и рассказами о боях и сражениях в годы войны, о службе в милиции и счастливых, запомнившихся моментах мирной жизни. Он с удовольствием демонстрировал присутствующим сохранившиеся черно-белые фотокарточки, где он вместе с фронтовыми товарищами, медали и ордена, сопровождая каждую награду волнующей историей, стоящей за ней.В ходе беседы Николай Ефимович упомянул одного из боевых друзей, плечом к плечу сражавшимся с ним против фашистов, который в послевоенные годы проживал в Калининграде. К сожалению, не так давно связь с товарищем была потеряна. Не дожидаясь просьбы, Андрей Понорец дал указание помочь ветерану и разыскать однополчанина.В завершение встречи председатель Совета ветеранов Константин Кириллов отметил, что Николай Ковалев, прошедший Великую Отечественную войну, очень много сил отдал службе в органах внутренних дел. И по сей день он продолжает активную работу в Совете ветеранов УВД.Председатель Общественного совета Харис Ильясов подчеркнул, что своим примером и бесценным опытом Николай Ефимович вносит огромный вклад в дело сохранения полицейских традиций и воспитания морально-нравственных качеств сотрудников.Стражи порядка от души пожелали своему ветерану крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и семейного благополучия.Николай Ефимович Ковалев родился в 1925 году в деревне Погорелово Смоленской области. В армию был призван в сентябре 1943 года и сразу же направлен в распоряжение 385-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, где зачислен автоматчиком 9-й роты 1266 стрелкового полка.В 1943 году начал сражаться с фашистами в Белоруссии, потом под Кенигсбергом, форсировал Одер, встречался на Эльбе с американскими солдатами в составе 355-й стрелковой дивизии. Принимал участие в боях за освобождение городов Кричев, Чаусы, Могилев, Минск и других населенных пунктов Белоруссии.За героизм, проявленный на фронте, Николай Ковалев награжден орденами Славы II и III степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».Демобилизовавшись из рядов вооруженных сил, Николай Ефимович 30 лет прослужил в 93-м отделении милиции города Москвы, откуда и ушел на заслуженный отдых. В 1995 году Николай Ковалев принял участие в Параде Победы на Красной площади. Портрет Ковалева Николая Ефимовича помещен на стенде в музее боевой славы 355-й стрелковой дивизии в Московской школе № 187 на Ломоносовском проспекте.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22