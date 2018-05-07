Евгения Медведева не будет выступать за сборную Армении. Информация
не соответствует действительности.
Евгения Медведева не будет выступать за сборную Армении. Информация
не соответствует действительности.
Слухи вокруг ситуации с Евгенией Медведевой не
подтверждаются. Возможность выступления российской фигуристки за Армению даже
не обсуждалась, заявили в Ереване.
О вероятности того, что российская фигуристка Евгения
Медведева сменит гражданство и начнет выступления за сборную Армении, ранее
сообщали российские СМИ. Такие данные появились после того, как стало известно,
что спортсменка прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, под
руководством которой она дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы и завоевала
два серебра Олимпийских игр-2018.
Dni.Ru писали о резкой реакции
олимпийского чемпиона Романа Костомарова на поведение Медведевой. Фигурист отметил, что
она стала уделять больше внимания личной жизни, нежели спорту. И тренер – даже
такой, как Этери Тутберидзе, – тут уже бессилен. "У взрослеющих девочек
появляются трудности с мозгами в 16-18 лет, особенно если они уже чего-то
добились. Мальчики, букетный период – все это начинается", – заключил
Костомаров.
Олимпийский чемпион высказал свое мнение и о слухах о
возможной смене гражданства Медведевой – говорилось о канадском или армянском
паспорте. Костомаров уверен: даже если они подтвердятся, это никак не повлияет
на спортивные результаты Евгении.
Информация о выступлении фигуристки за другую страну пока не подтвердилась. "Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению,
не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался", -
заявила РИА Новости президент армянской Федерации фигурного катания Мелания Степанян.