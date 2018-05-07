Евгения Медведева не будет выступать за сборную Армении. Информация не соответствует действительности.

Евгения Медведева не будет выступать за сборную Армении. Информацияне соответствует действительности.Слухи вокруг ситуации с Евгенией Медведевой неподтверждаются. Возможность выступления российской фигуристки за Армению дажене обсуждалась, заявили в Ереване.О вероятности того, что российская фигуристка ЕвгенияМедведева сменит гражданство и начнет выступления за сборную Армении, ранеесообщали российские СМИ. Такие данные появились после того, как стало известно,что спортсменка прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, подруководством которой она дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы и завоеваладва серебра Олимпийских игр-2018.Dni.Ru писали о резкой реакцииолимпийского чемпиона Романа Костомарова на поведение Медведевой. Фигурист отметил, чтоона стала уделять больше внимания личной жизни, нежели спорту. И тренер – дажетакой, как Этери Тутберидзе, – тут уже бессилен. "У взрослеющих девочекпоявляются трудности с мозгами в 16-18 лет, особенно если они уже чего-тодобились. Мальчики, букетный период – все это начинается", – заключилКостомаров.Олимпийский чемпион высказал свое мнение и о слухах овозможной смене гражданства Медведевой – говорилось о канадском или армянскомпаспорте. Костомаров уверен: даже если они подтвердятся, это никак не повлияетна спортивные результаты Евгении.Информация о выступлении фигуристки за другую страну пока не подтвердилась. "Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению,не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался", -заявила РИА Новости президент армянской Федерации фигурного катания Мелания Степанян.