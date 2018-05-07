Блогер Лена Миро набросилась на супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко. Та пожаловалась на одежду для беременных, за что немедленно получила обвинение в излишней сексуальности.

Блогер Лена Миро набросилась на супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко. Та пожаловалась на одежду для беременных, за что немедленно получила обвинение в излишней сексуальности.На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро упомянула недавний пост Анастасии Костенко в Instagram. в котором модель высказала свое мнение об одежде для женщин, находящихся в ожидании ребенка."Не знаю, как у вас, но у меня жуткая непереносимость одежды для беременных... Даже любимый ужаснулся, когда мы посетили этот "балахонистый" отдел. 😅 Единственное, что я приобрела для будущих мамочек – это леггинсы, топы и джинсы. Все остальное беру в обычных отделах, только на размер больше☺️ Ношу комфортную одежду и довольна, ведь это гарантированное позитивное настроение 😍🙏🏻" – поделилась с подписчиками Костенко.Почему-то этот пост взволновал Лену Миро. "К сожалению, беременность не прибавляет ни мозгов, ни здравого смысла, ни, к сожалению, чувства своей уместности. Модель человека Анастасия Костенко, чей живот едва округлился, взбесилась, посетив магазин одежды. То есть, по мнению Таракостиков, легинсы и топы – это нормальная одежда для беременных, а свободные балахоны – нет", – интерпретировала Миро.Далее блогер начала стыдить Анастасию Костенко за желание быть привлекательной и сексуальной. "Обтянуть беременное пузище, отекшие ляжки – это, блин, нормально. Надеть то, что прилично для будущей матери, нет. Ну, как же, в балахоне ведь не видна ни пис***-кормилица, ни сисечка, привязавшая недокормленного и недолюбленного членоносителя! Когда же эти идиотки уже поймут, что всему свое время. Чтобы залететь – ходи без трусов. Чтобы стать матерью – прикройся", – высказала нехитрую формулу блогер.В заключение Лена Миро сделала неутешительный вывод относительно супруги Дмитрия Тарасова: "К сожалению, беременность лишь усугубляет и без того смещенные в сторону секса ориентиры. Уже залетела, но нет – надо светить грудями! Вдруг, кто подумает, что стала несексуальной?!"