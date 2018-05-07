Представители эдиакарской биоты – почти самые древние макроскопические животные на планете. Новое исследование проливает свет на образ жизни и рацион этих загадочных существ.

Новое исследование проливает свет на образ жизни и рацион представителей эдиакарской биоты. Оказалось, что жили они в мелководных морях и питались бактериями и растворённой органикой. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications командой во главе с Андреем Беккером (Andrey Bekker) из Калифорнийского университета в Риверсайде.Из всех известных сообществ, включающих макроскопических животных, эдиакарское – второе по древности. Оно существовало 635–541 миллион лет назад. Древнее только хайнанская биота, появившаяся 850 миллионов лет назад.Известны тысячи экземпляров “эдиакарцев”, найденные в разных частях планеты от Украины до Австралии и Намибии. Но в какой среде жили эти существа? Каков был их рацион? Всё это оставалось загадкой для палеонтологов.Команда Беккера (к слову, выпускника Ленинградского горного университета) исследовала породы возрастом 575–541 миллион лет, содержащие ископаемые останки представителей эдиакарской биоты. Географически они происходили из разных областей древнего континента Фенносарматия (также известного как Балтика). В ту эпоху в него входили территории нынешней Прибалтики, Скандинавии, Европейской части России и Украины.Учёных интересовали биомаркеры, то есть химические вещества, выдающие былое присутствие живых организмов. В частности, авторы измеряли содержание изотопа углерода 13C и азота 15N. Также они анализировали содержание таких органических веществ, как хопан (hopane) и стеран.Подобная "химическая библиотека" может многое сказать палеонтологам. Например, если животное питалось прокариотами, картина будет одна, а если эукариотами, – другая. Обитатели глубин океана оставят след, позволяющий отличить их от жителей мелководья. Можно получить и ряд других сведений.Как поясняется в пресс-релизе исследования, у авторов получилась следующая картина. “Эдиакарцы” обитали на шельфе древнего материка. Напомним, что шельф – это территория (обычно окраина) континента, затопленная морем. По строению земной коры это материк, но фактически дно морское. Например, вся акватория современного Северного моря представляет собой шельф.Приютившие существ шельфовые угодья были довольно обширными: они простирались на сотни километров. Эти территории были бедны водорослями, и основными фотосинтетиками там были бактерии. Этими простейшими, а также взвешенной и растворённой в воде органикой, видимо, и питались “эдиакарцы”. Это в общем-то довольно бедный пищевой ресурс, но существам, чей размер обычно измерялся сантиметрами, хватало.Любопытно, что команда Беккера обнаружила в образцах явный дефицит биомаркеров, указывающих на присутствие губок. Видимо, представители эдиакарской биоты занимали экологическую нишу фильтраторов морской воды и не дали конкурентам развиться в своём ареале.Заметим, что подобная картина вполне согласуется с известными данными об анатомии "эдиакарцев", у которых так и не удалось обнаружить никаких признаков рта. Чтобы поглощать растворённую органику и микробов прямо из воды, рот и не нужен, питаться можно прямо сквозь кожу. О таком способе питания говорит и форма тела – плоские диски или ленты со вздутиями, имеющие большую площадь поверхности. Впрочем, анатомию этих существ, не имевших твёрдого скелета, исследовать трудно (она попросту не отпечатывается "в камне").Отметим напоследок, что представители эдиакарской биоты, по мнению большинства специалистов, не оставили потомков. Это был один из ранних и бесплодных "экспериментов" эволюции по созданию многоклеточных животных. За это эдиакарская фауна заслужила меткое прозвище "черновики Господа Бога". Впрочем, некоторые палеонтологи всё же считают, что эти существа были предками хордовых, а значит, в том числе и людей.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее уже писала об этих загадочных существах. Например, мы рассказывали об эдиакарской окаменелости, бывшей предметом споров 70 лет. Также мы рассказывали о грибах, претендующих на роль древнейших многоклеточных организмов.