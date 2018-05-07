Российские певцы Рита Дакота и Влад Соколовский смогли выплатить ипотеку, которую взяли на покупку пятикомнатных апартаментов в Москве, за два года.

На своем YouTube-канале молодая певица, которая полтора года назад стала мамой, рассказала, как ей с мужем удалось быстро закрыть жилищный кредит.О покупке просторного жилья пара задумалась еще до рождения дочери Мии, и решила взять ипотеку. Тогда супруги жили в обычной однушке. После оформления кредита, по словам Риты, семья переехала к родителям – это позволило сэкономить и на аренде жилья, и на няне. "Если у вас есть такие варианты, ими надо пользоваться непременно", - подчеркнула певица.Сумму кредита она предпочла сохранить в секрете, но, по ее словам, и ей, и Владу пришлось много работать."Мы счастливы и всем советуем: больше работайте, закрывайте ипотеки. Теперь у нас есть своя хата в Москве!" - поделилась Дакота.