Центральное казачье войско отрицает участие его казаков в охране общественного порядка на Пушкинской площади 5 мая. Руководство войска отметило, что казаки Центрального казачьего войска не нарушали закон в ходе несогласованной с московскими властями акции сторонников Алексея Навального.

Центральное казачье войско отрицает участие его казаков в охране общественного порядка на Пушкинской площади 5 мая. Руководство войска отметило, что казаки Центрального казачьего войска не нарушали закон в ходе несогласованной с московскими властями акции сторонников Алексея Навального.Версия произошедшего от Центрального казачьего войска выглядит так: несколько казаков пришли на концерт "Московская весна". На концерте планировалось вступление коллектива с казачьим репертуаром, сообщает "Интерфакс"."Рядом проходил неразрешенный митинг, на котором казаки высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды, — заявили в Центральном казачьем войске. — Казаки традиционно являются защитниками Отечества".За час до начала акции сторонников Навального Пушкинскую площадь в Москве 5 мая заняли представители "Национально-освободительного движения" (НОД) и наряженные казаками люди. Между вооруженными нагайками казаками и пришедшими на Пушкинскую площадь оппозиционерами возникли потасовки."Я уже говорил, что присутствие казаков и НОДовцев на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались, и кто были эти люди", — заявил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.Михаил Федотов намерен выяснить, почему казаки оказались на месте проведения протестных акций 5 мая. Ведь если казаки или представители НОД массово вышли на Пушкинскую площадь, это значит, что они сами провели несогласованную с московскими властями акцию. А нападения на оппозиционеров – это уже хулиганство и провоцирование столкновений. В любом случае, заниматься охраной общественного порядка на месте публичных акций должны сотрудники правоохранительных органов, а не ряженные казаками посторонние люди. Даже, если Центральное казачье войско считает их патриотами и защитниками Отечества.На акции Навального в Москве 5 мая полицейскими были задержаны 658 человек.