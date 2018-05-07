Пианистка
и экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна 5 мая поделилась на
своей странице в Facebook снимком в довольно смелом наряде. Правда, вскоре пост
был удален.
Пианистка
и экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна 5 мая поделилась на
своей странице в Facebook снимком в довольно смелом наряде. Правда, вскоре пост
был удален.
Виталина Цымбалюк-Романовская написала, что на фото
она вместе с Александром Гинзбургом и флейтисткой Екатерина Корнишина в
Московской филармонии. Пианистка позирует в центре в прозрачной черной блузке,
через которую открыта взорам ее грудь.
Образ Виталина дополнила черно-белым шарфиком с изображением
нот. "Отличные все ребята!", – прокомментировала снимок одна из пользовательниц
соцсети. Лайкнуть фото успели 28 человек. Примечательно, что вскоре фотография
была удалена, но удалось сделать ее скриншот. Что заставило это сделать:
скромность или какие-то иные причины, скорее всего, останется неизвестным.
Отметим,
после развода с Джигарханяном Виталина активно продолжает участвовать в разных
передачах на центральных телеканалах и делает все новые и новые заявления о
совместной жизни с артистом. Все это сильно сказывается на здоровье 82-летнего
Армена Джигарханяна.
Как писали Dni.Ru, у него обострились проблемы с
сосудами. Впрочем, врачи говорят, что для своего возраста у актера очень
хорошие показатели.