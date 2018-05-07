Пианистка и экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна 5 мая поделилась на своей странице в Facebook снимком в довольно смелом наряде. Правда, вскоре пост был удален.

Пианисткаи экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна 5 мая поделилась насвоей странице в Facebook снимком в довольно смелом наряде. Правда, вскоре постбыл удален.Виталина Цымбалюк-Романовская написала, что на фотоона вместе с Александром Гинзбургом и флейтисткой Екатерина Корнишина вМосковской филармонии. Пианистка позирует в центре в прозрачной черной блузке,через которую открыта взорам ее грудь.Образ Виталина дополнила черно-белым шарфиком с изображениемнот. "Отличные все ребята!", – прокомментировала снимок одна из пользовательницсоцсети. Лайкнуть фото успели 28 человек. Примечательно, что вскоре фотографиябыла удалена, но удалось сделать ее скриншот. Что заставило это сделать:скромность или какие-то иные причины, скорее всего, останется неизвестным.Отметим,после развода с Джигарханяном Виталина активно продолжает участвовать в разныхпередачах на центральных телеканалах и делает все новые и новые заявления осовместной жизни с артистом. Все это сильно сказывается на здоровье 82-летнегоАрмена Джигарханяна.Как писали Dni.Ru, у него обострились проблемы ссосудами. Впрочем, врачи говорят, что для своего возраста у актера оченьхорошие показатели.