Украина продолжает лелеять надежды на возврат Крыма. На сей раз в Киеве рассказали о целом плане действий, направленном на борьбу с мифической российской агрессией.

Украина продолжает лелеять надежды на возврат Крыма. На сейраз в Киеве рассказали о целом плане действий, направленном на борьбу с мифической"российской агрессией".Список мероприятий в рамках "плана неотложных мер попротиводействию агрессии с временно оккупированной территории Украины вКрыму" на ближайшие пару лет планируется обнародовать в июне этого года,заявил представитель президента Незалежной Петра Порошенко Борис Бабин.По его словам, после утверждения документа главойгосударства Киев начнет работу над "стратегией реинтеграции Крыма после егоосвобождения". Кроме того, украинский чиновник прокомментировалпредложение крымскотатарского депутаты Рефата Чубарова создать некий"международный консорциум", который займется эксплуатацией мостачерез Керченский пролив после возвращения полуострова на Украину. "Сейчас мы, ксожалению, немного в других условиях", – осадил законодателя Бабич.Напомним, ранее украинские националисты заявили о намерениипровести провокации на строящемся Крымском мосту в день его открытия. По ихсловам, возможно вывешивание на объекте баннера или плаката, например, снадпись "Крым – Украина".Но планам радикалов вряд ли суждено сбыться. ДиректорФедеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников отметил, чтообстановка вокруг моста через Керченский пролив находится под полным контролемсиловиков. Правоохранительные органы готовы пресечь любые диверсии, добавил он.Ранее украинские националисты ранее уже неоднократно грозилипроведением терактов на мосту. Радикалы обещали устроить провокацию в деньзапуска движения по объекту, кроме того, они грозились атаковать российскиедипломатические миссии за границей.