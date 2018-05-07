Дети без работы не останутся. Управление по делам молодёжи подвело итоги конкурса среди предприятий и организаций, которые этим летом готовы временно трудоустроить несовершеннолетних. В итоге на летнюю подработку подростков ждут сразу по семи адресам. Например, в Патриаршем саду ребята могут поучаствовать в озеленении и благоустройстве территории, посадить цветы и декоративные кустарники в оранжерее.

Дети без работы не останутся. Управление по делам молодёжи подвело итоги конкурса среди предприятий и организаций, которые этим летом готовы временно трудоустроить несовершеннолетних. В итоге на летнюю подработку подростков ждут сразу по семи адресам. Например, в Патриаршем саду ребята могут поучаствовать в озеленении и благоустройстве территории, посадить цветы и декоративные кустарники в оранжерее. Любителей спорта привлекут к уборке спортивных объектов города, например, на стадионах Торпедо и Лыбедь. А тех, кто хочет позаботится о животных в живом уголке ждут во Дворец детского и юношеского творчества. Все контакты работодателей можно будет найти на сайте Управления по делам молодёжи.