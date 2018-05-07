Инаугурацию президента России Владимира Путина в кремле 7 мая посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса: актеры, музыканты и телеведущие. Среди приглашенных появилась и певица Лариса Долина.

Инаугурациюпрезидента России Владимира Путина в кремле 7 мая посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса: актеры, музыканты и телеведущие.Среди приглашенных появилась и певица Лариса Долина.Для торжественной церемониизнаменитость выбрала ярко-красный костюм и белый топ. Не заметить звезду средиодетых согласно дресс-коду гостей было невозможно.Однако некоторым пользователямInstagram наряд Долиной показалсянеудачным: слишком кричащим и подчеркивающим недостатки фигуры артистки. Знаменитость опубликовала снимок с коллегами потворческому цеху в соцсети."Господи, Долина с пузиком в каком-то странном беломтопе и совершенно безвкусной красной накидке, ну надо же меру знать, есть жедресс-код и прочие прелести", "Где ж вы красавиц-то нашли? Заворотнюк-то ещеничего, а вот Долина это же ваще, наплевала на все правила, нельзя же так вКремль приходить", – написал один из строгих критиков. Справедливости радиотметим, что многие россияне считают певицу красавицей и эталоном вкуса.В свою очередь Лариса Долинапризналась, что атмосфера на церемонии "волнительна". "Я думаю, Владимир Владимирович тоже будет волноваться. Это оченьволнительно – давать присягу на всю страну, перед миллионами граждан, которыеего уважают и любят, и надеются на то, что наша страна будет процветать воглаве с таким президентом", – цитирует певицу сетевое изданиеНа торжестве можно также было встретить другихзвезд. Среди них актриса Анастасия Заворотнюк, Зара, Тимати, Олег Газманов, телеведущие Екатерина Андреева и Сергей Брилев и многие другие.