Инаугурацию
президента России Владимира Путина в кремле 7 мая посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса: актеры, музыканты и телеведущие.
Среди приглашенных появилась и певица Лариса Долина.
Инаугурацию
президента России Владимира Путина в кремле 7 мая посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса: актеры, музыканты и телеведущие.
Среди приглашенных появилась и певица Лариса Долина.
Для торжественной церемонии
знаменитость выбрала ярко-красный костюм и белый топ. Не заметить звезду среди
одетых согласно дресс-коду гостей было невозможно.
Однако некоторым пользователям
Instagram наряд Долиной показался
неудачным: слишком кричащим и подчеркивающим недостатки фигуры артистки. Знаменитость опубликовала снимок с коллегами по
творческому цеху в соцсети.
"Господи, Долина с пузиком в каком-то странном белом
топе и совершенно безвкусной красной накидке, ну надо же меру знать, есть же
дресс-код и прочие прелести", "Где ж вы красавиц-то нашли? Заворотнюк-то еще
ничего, а вот Долина это же ваще, наплевала на все правила, нельзя же так в
Кремль приходить", – написал один из строгих критиков. Справедливости ради
отметим, что многие россияне считают певицу красавицей и эталоном вкуса.
В свою очередь Лариса Долина
призналась, что атмосфера на церемонии "волнительна". "Я думаю, Владимир Владимирович тоже будет волноваться. Это очень
волнительно – давать присягу на всю страну, перед миллионами граждан, которые
его уважают и любят, и надеются на то, что наша страна будет процветать во
главе с таким президентом", – цитирует певицу сетевое издание
На торжестве можно также было встретить других
звезд. Среди них актриса Анастасия Заворотнюк, Зара, Тимати, Олег Газманов, телеведущие Екатерина Андреева и Сергей Брилев и многие другие.