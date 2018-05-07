Для спортсменов перекрыли магистраль. Во Владимире прошел спортивный праздник посвящённый предстоящему Дню Победы. Больше 5 тысяч владимирцев соревновались в беге на роликовых коньках, лыжероллерах и в традиционной легкоатлетической эстафете. Чтобы провести соревнования движения транспорта по Лыбедской магистрали и Октябрьскому проспекту ограничили. О самых ярких моментах спортивного праздника - Валерия Саенко.

Для спортсменов перекрыли магистраль. Во Владимире прошел спортивный праздник посвящённый предстоящему Дню Победы. Больше 5 тысяч владимирцев соревновались в беге на роликовых коньках, лыжероллерах и в традиционной легкоатлетической эстафете. Чтобы провести соревнования движения транспорта по Лыбедской магистрали и Октябрьскому проспекту ограничили. О самых ярких моментах спортивного праздника - Валерия Саенко.- Поехали, поехали, поехали!Одна из самых зрелищных гонок - у лыжероллеров. Командам предстоит пройти эстафету в 4 этапа. Каждый участник бежит дистанцию в полтора километра. Помимо скорости требуется еще и меткость. Дважды команде нужно пройти огневой рубеж. Здесь все как в биатлоне. Не попал в мишень - отправляешься на штрафной круг. Эстафета смешанная, в одной команде за победу борются и юноши, и девушки.- На хвосте также сидит первый номер, и он старается изо всех сил. Так, передал эстафету, поехали девчули наши. Девчули, поехали!Команда № 1 на протяжении всего хода соревнований была в тройке сильнейших. Но догнать лидера не получалось. Закрепить успех смогли только на последнем этапе, компенсировав всё безошибочной стрельбой. Сергей Перов без промахов закрыл все 5 мишеней.Сергей Перов, участник команды победителей: "Задача была непростая, отрыв был приличный. Я, в принципе, не надеялся, что я догоню, надо было справиться со стрельбой, в принципе, я по стрельбе его уже догнал, так что надо было точно стрелять, что я и сделал, отстрелял в ноль и побежал на финишный круг уже всех благодарить. На самом деле. если тебе хватает опыта тренировочного, это довольно таки не сложно. Надо просто думать головой во время гонки и всё".Этот спортивный праздник посвятили Дню Победы. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч владимирцев. Самые маленькие соревнуются в забеге на роликовых коньках. На старте даже 7-летние малыши. Есть и отдельная дисциплина для семей. На роликах бегут все вместе. Папы, мамы и дети.Полина и Денис Холодковы, участники семейного забега роллеров: "Всегда радует, что есть возможность на большой открытой площадке покататься, протестировать себя, проверить ролики. Потому что, в основном, тренируемся в зале, площадок у нас мало. Хороший повод встретиться, потренироваться и проверить друг друга в небольшом состязании".Но самые массовые соревнования - легкоатлетическая эстафета. Бегут все: от школьников и студентов до сотрудников владимирских предприятий. Общая протяженность трассы - 3 км 585 метров. Здесь 14 этапов, каждому участнику нужно пробежать 250 метров. Но даже на таких дистанциях борьба за победу нешуточная.-Яна! Давай! Давай-давай!Уже второй год подряд для соревнований выбирают Лыбедскую магистраль. Трасса, уверены организаторы, интересная. Спусков и подъемов много, а с Октябрьского моста можно наблюдать передачу эстафеты сразу на 6 этапах. Ради забегов магистраль перекрыли на несколько часов, но чиновники уверены, автомобилисты в обиде не будут, ведь количество спортсменов растёт год от года.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Мы всегда ставим такую задачу, чтобы у нас с каждым годом всё больше и больше выступало команд, выступало детей, выступало жителей нашего города. На сегодняшний день уже более 2 тысяч, 2 200, такая цифра уже - это официальные участники. Я думаю, что побегут ещё дополнительно ребята".Лучшими спортсменами среди школьников оказались команды школ № 8 и № 14. Победителей наградили памятными подарками.