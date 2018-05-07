Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева официально подтвердила о своем уходе от тренера Этери Тутберидзе. Такое решение она объяснила желанием поработать с новым наставником. Кроме того, фигуристка сообщила о том, за какую национальную сборную она продолжит свою спортивную карьеру.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева официально подтвердила о своем уходе от тренера Этери Тутберидзе. Такое решение она объяснила желанием поработать с новым наставником и его методиками. Кроме того, фигуристка сообщила о том, за какую национальную сборную она продолжит свою спортивную карьеру."Прежде всего я хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, и, порой, очень тяжелую работу, — приводит слова Медведевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). – Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться"."Что же о событиях последних дней, то хочу пояснить, что я продолжу выступать за Российскую Федерацию в школе "Самбо-70". Однако тренироваться буду уже у канадского специалиста Брайана Орсера. Благодаря этому я хочу использовать новые возможности, другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне".Напомним, ранее сообщалось о том, что фигуристка собирается сменить спортивное гражданство с российского на армянское.