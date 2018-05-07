7 мая в Кремле состоится инаугурация президента РФ Владимира Путина. К церемонии приковано большое внимание – и не только в России, но и за рубежом.

7 мая в Кремле состоится инаугурация президента РФ Владимира Путина. К церемонии приковано большое внимание – и не только в России, но и за рубежом.Опросы, проведенные за границей, показали, что именно Путин сейчас – главный политический лидер в мире. Исследование провел французский Институт изучения общественного мнения (Ifop) для агентства Sputnik. В опросе участвовали более 5 тысяч респондентов старше 18 лет, это были граждане пяти государств: Германии, Франции, Италии, Великобритании и США. Вопрос был для всех один: кто, по их мнению, сейчас является самой сильной политической фигурой на мировом пространстве.Ответы получились самые разные, однако чаще всего респонденты называли именно российского президента.Первую строчку Владимир Путин занял в опросе, проведенном среди немцев: 34% жителей Германии считают его самым сильным лидером на сегодняшний день. Точно такой же результат показал опрос во Франции – 34%. Еще большей популярностью Владимир Путин пользуется у итальянцев — за него 38%. Во Франции, Германии и Великобритании сильнейшим лидером Владимира Путина чаще называли женщины.На второй позиции у европейцев – президент США Дональд Трамп. 25% французов, 27% немцев и 29% итальянцев видят его самым сильным лидером. Трампу удалось опередить российского лидера у себя на родине – в Америке. Там самым сильным его считают 43% жителей. У Путина в Америке – 23%. Также за Трампа — 33% британцев. 26% жителей Соединенного Королевства самым сильным по-прежнему считают российского лидера, несмотря на непростые дипломатические отношения последних месяцев.Третье место занял глава Китая Си Цзиньпин. 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании и даже 4% США считают его первым номером в мире. А вот европейские лидеры особого доверия к своей политической силе и воле не внушают. Тереза Мэй в Италии и Германии набрала только 1%, всего 7% у нее в Великобритании.У президента Пятой Республики во Франции всего 5%, в других странах Эммануэль Макрон вообще ничего не набрал.Лучшие показатели среди худших у канцлера Германии. 13% итальянцев, 9% британцев и 12% немцев считают Ангелу Меркель самым сильным мировым лидером.