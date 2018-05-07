Российская фигуристка Полина Цурская объявила об отказе от сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе. При этом 16-летняя спортсменка уточнила, что принятое решение является ее личной инициативой. Этот случай стал вторым после того, как об уходе от Тутберидзе объявила Евгения Медведева.

Российская фигуристка Полина Цурская объявила об отказе от сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе. При этом 16-летняя спортсменка уточнила, что принятое решение является ее личной инициативой. Об этом сообщает Спорт24.Ru.Цурская выступала под руководством Тутберидзе с 2013 года и почти за пять лет смогла добиться побед в финале юниорском Гран-при, а также завоевывала титул чемпионки России также в юниорском разряде. Обе победы были добыты в 2015 году.Напомним, что ранее о своем уходе от Тутберидзе заявила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Она заявила, что уходит к канадскому специалисту Брайану Орсеру. При этом фигуристка подчеркнула, что она продолжит выступать за Россию.