Французский футболист Баварии Франк Рибери продолжит свои выступления за мюнхенцев после того, как подписал новый контракт с клубом. Известно, что новое соглашение рассчитано еще на один год и, таким образом, истечет летом 2018/19.

Французский футболист "Баварии" Франк Рибери продолжит свои выступления за мюнхенцев после того, как подписал новый контракт с клубом. Известно, что новое соглашение рассчитано еще на один год и, таким образом, истечет летом 2018/19.При этом курьезный момент произошел накануне официального объявления подписания контракта. Француз в своем Instagram выложил пост, в котором он сообщил о подписании нового соглашения, но позже удалил публикацию, невольно став инсайдером. Лишь спустя пару часов "Баврия" официально объявила о продлении договора с футболистом.Wir freuen uns!