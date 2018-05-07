Медицинская служба московского футбольного клуба ЦСКА подтвердила, что полузащитник команды Константин Кучаев, травмированный в домашнем матче армейцев против тульского Арсенала, получил разрыв крестообразной связки левого колена.

Медицинская служба московского футбольного клуба ЦСКА подтвердила, что полузащитник команды Константин Кучаев, травмированный в домашнем матче армейцев против тульского "Арсенала", получил разрыв крестообразной связки левого колена.Врачи подтвердили худшие опасения, который высказывались сразу после повреждения игрока: первоначальный диагноз – полный разрыв крестообразной связки, — подтверждается, а это значит, что в ближайшее время игроку предстоит операция. Мало того, медики дают на полное восстановление после такой травмы от 4,5 до 7 месяцев.