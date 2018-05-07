Владимир Путин вступил в должность президента России. Церемония состоялась в Большом Кремлёвском Дворце. В Кремле присутствовали около пяти тысяч
<a href="http://33live.ru/novosti/07-05-2018-inauguraciya-prezidenta-rossii-fotolenta.html" target="_blank">Инаугурация президента России. Фотолента</a> - Владимир Путин вступил в должность президента России. Церемония состоялась в Большом Кремлёвском Дворце. В Кремле присутствовали около пяти тысяч
[url=http://33live.ru/novosti/07-05-2018-inauguraciya-prezidenta-rossii-fotolenta.html]Инаугурация президента России. Фотолента[/url] - Владимир Путин вступил в должность президента России. Церемония состоялась в Большом Кремлёвском Дворце. В Кремле присутствовали около пяти тысяч