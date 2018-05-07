Владимир Путин вступил в должность президента России. Церемония состоялась в Большом Кремлёвском Дворце. В Кремле присутствовали около пяти тысяч

Владимир Путин вступил в должность президента России. Церемония состоялась в Большом Кремлёвском Дворце. В Кремле присутствовали около пяти тысяч человек.