В понедельник, 7 мая, в Кремле проходит инаугурация президента России Владимира Путина. Несмотря на традиционность мероприятия, в этом году в самой процедуре ожидаются некоторые изменения. К примеру, ходили слухи, что президент может отменить традиционный торжественный проезд кортежа. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков их опроверг.

В понедельник, 7 мая, в Кремле проходит инаугурация президента России Владимира Путина. Несмотря на традиционность мероприятия, в этом году в самой процедуре ожидаются некоторые изменения. К примеру, ходили слухи, что президент может отменить традиционный торжественный проезд кортежа. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков их опроверг.