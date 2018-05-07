Сериал про то, как пожилой российский артист развелся с молодой украинской пианисткой продолжает будоражить ума и сердца россиян. И каждый день появляются новые шокирующие подробности.

Сериал про то, как пожилой российский артист развелся с молодой украинской пианисткой продолжает будоражить ума и сердца россиян. И каждый день появляются новые шокирующие подробности.Доверенное лицо артист Элина Мазур знает больше, чем Андрей Малахов, Дмитрий Шепелев и Дмитрий Борисов вместе взятые. Ведь она несколько месяцев плотно общалась с Виталиной Цымбалбюк-Романовской и успела пронюхать все ее самые сокровенны тайны."С Цымбалюк-Романовской мы познакомилисьпрошлой осенью – когда народный артист якобы "пропал", – рассказала Мазур. – Виталина тогда оченьплохо выглядела – бледная, в глазах застыл ужас. Она сказала, что уже четыредня живет в театре, не ест-не пьет… Закатила глаза и упала в обморок. Этосейчас в телешоу она держится уверенно, обвиняет, кричит… А тогдатряслась как осиновый лист, от страха, что вот-вот все откроется. Все, что былохитросплетенной, как ей казалось, интригой".Мазур уверяет, что никакой страсти, никакого интима между актером и его домбработницей, которую сегодня выставляют "перспективной пианисткой", никогда не было. "Могу сказать, что никогда у Джигарханяна не было любовных отношений с Цымбалюк-Романовской, "романтическая" история выдумана ею от начала до конца! Никакой "любви к мэтру с самого детства, и пятнадцати с лишним лет отношений" не было в помине! Сам он женился исключительно по ее настоянию и из жалости, и вот что вышло", – заверила Элина. Хотя, помните, сам Джигарханян улыбался, рассказывая о Виталине: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!"По словам Мазур, ей горько, что имя великого актера сегодня склоняет желтая пресса, что его частную жизнь обсуждают всякие дураки и прихвостни. "Как же сейчас больно и обидно за народного артиста, обобранногобуквально до нитки, которому перемывают кости люди, абсолютно не знающиевсех ситуации! Мол, польстился намолодую, и вот пришла расплата… Ни на что он не льстился!", – заверила Элина Да и вряд ли же человек со вкусом и интеллектом, каким, безусловно, является Джигарханян, позарился бы на Цымбалюк-Романовскую, вид которой вызывает у многих людей рвотный рефлекс.