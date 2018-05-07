Популярный телеведущий Иван Ургант инвестирует заработанные средства с умом – в недвижимость. Недавно шоумен приобрел очередной особняк в элитном районе Подмосковья.

Популярный телеведущий Иван Ургант инвестирует заработанные средства с умом – в недвижимость. Недавно шоумен приобрел очередной особняк в элитном районе Подмосковья.Знакомые артиста рассказали, что Иван всегда был расчетливым в финансовом плане. "У него даже директора нет! Все переговоры по корпоративным делам ведет сам", – говорят в окружении Урганта.Сообщается, что шоумен отдал предпочтение престижному коттеджному поселку "Горки-10" на Рублево-Успенском шоссе. Стоимость трехэтажного дома превысила 430 миллионов рублей. В участок входят зимний сад, гостевой блок, столовая с выходом на открытую веранду, каминная, а также просторная бильярдная.Дом знаменитости выполнен в классическом стиле. Размер приобретенного участка – 50 соток, сообщает журнал StarHit.Знакомые артиста признались, что полностью одобряют его выбор. "С учетом нестабильной экономики в стране он, конечно, выбрал идеальный вариант для вложений", – считают они.Напомним, помимо дома на Рублевке у Урганта есть жилая площадь в Санкт-Петербурге, а также трехкомнатная и четырехкомнатная квартиры в центре столицы. Более того, за шоуменом числятся апартаменты в деловом центре "Москва-Сити" и еще один дом в Подмосковье.По подсчетам экспертов, средняя цена загородного дома на Рублевке составляет 82 миллиона рублей. Треть поселков в этом районе показывают очень слабые продажи из-за дороговизны недвижимости, поэтому большинство собственников были вынуждены снизить стоимость своих домов вдвое.