07.05.2018

2018-05-07 13:00:28

Известный режиссер умер в возрасте 86 лет

В Италии скончался известный режиссер и киносценарист Эрманно Ольми. Ему было 86 лет, сообщает со ссылкой на ANSA. Режиссер умер в больнице города Азиаго, где провел три дня.



Ольми снял 60 фильмов для кино и телевидения. Средисамых известных его работ ленты "Дерево для башмаков" и "Легенда о святом пропойце".