Помнить о боевой славе своих предков. Сегодня в 43-ей школе прошла акция: «Урок Победы – бессмертный полк». Ученики сами рассказывали о подвигах своих прадедушек. А активисты народного фронта, подсказали, как найти информацию о невручённых наградах воевавшим родственникам. Татьяна Данилова продолжит тему.

Помнить о боевой славе своих предков. Сегодня в 43-ей школе прошла акция: Урок Победы – бессмертный полк. Ученики сами рассказывали о подвигах своих прадедушек. А активисты народного фронта, подсказали, как найти информацию о невручённых наградах воевавшим родственникам. Татьяна Данилова продолжит тему.Фёдор Филичкин рассказывает о своём прадедушке. На фронте Герасимов Василий Иванович был связистом. Обеспечивал связь с наступающими стрелковыми полками и артиллерийскими частями дивизии. Дошёл до Берлина. Трижды был ранен. Выжил только чудом.Фёдор Филичкин, ученик 6 класса школы № 43 г. Владимира: "Один раз его ранили в бедро разрывной пулей. И первый раз его ранили, у него была контузия. И однажды их бандаж разбомбили, все погибли кроме него. Он остался живой".А вот Лиза Тюгова о своём прадеде смогла узнать лишь благодаря поисковой организации. Ульянов Иван Васильевич погиб под обстрелом вражеской авиации в Ростовской области, его имя увековечено на мемориале в городе Аксай.Елизавета Тюгова, ученица 9 класса школы № 43 г. Владимира: "Я тоже хочу туда съездить и найти имя своего прадеда на этом воинском мемориале. Мне кажется, всегда надо об этом помнить, ведь это великие подвиги, которые совершили наши прадедушки".Но, к сожалению, не все школьники знают о подвигах своих дедов и прадедов. Им в помощь инструкция, следуя которой можно узнать: есть ли у конкретного ветерана невручённые награды. Для этого надо зайти на сайт Память народа и вбить в поисковик имя, фамилию, отчество и дату рождения бойца.-И поисковая система вам выдаст, что такой-то, такой-то воевал на таком фронте и награждён правительственными наградами.Если невручённые награды имеются, то родственники ветерана могут получить удостоверения к ним. Для этого надо отправить заявление начальнику Главного управления кадров Минобороны России.Игорь Шубников, член штаба регионального отделения ОНФ: "Само удостоверение уже является достижением и памятью этой семьи о том, что член этой семьи, дедушка, прадедушка воевал и был награждён государственной наградой, медалью, орденом".Завтра у учеников 43 школы ещё один волнующий день. К ним в гости придут дети войны.Наталья Латышева, директор школы № 43 г. Владимира: "И нашим детям объяснят, какое разное может быть детство, какое разное может быть начало жизни. Сейчас, чтобы они сравнили их детство и детство военных детей, чьи родители или бабушки, дедушки воевали. И дети, уже будучи в нежном возрасте хлебнули лиха".А непосредственно в сам День Победы ученики 43-й школы, как и многие из нас, в Бессмертном полку пронесут фотографии своих предков. Сбор участников в 9 утра на Садовой площади.