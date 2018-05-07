Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с представительного турнира серии Masters в столице Испании – Мадриде. В первом круге россиянин встречался с сербским соперником Душаном Лайовичем и уступил ему по итогам двух сетов.

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с представительного турнира серии Masters в столице Испании – Мадриде. В первом круге россиянин встречался с сербским соперником Душаном Лайовичем.Хачанов в двух сетах уступил пробившемуся в основную сетку турнира через квалификацию сербу со счетом 3:6, 2:6. Соперники провели на корте 1 час и 1 минуту.Этим поражением Хачанов завершит свои выступления лишь в одиночном разряде, но продолжит соревноваться в парном разряде. На турнир он заявился в паре с французом Люка Пуем и во втором круге они могут встретится с американским тандемом Бобом и Майком Брайанами.