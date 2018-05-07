В течение двух дней, 8 и 9 мая, Россия будет отмечать 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. В столице подготовили масштабную развлекательную программу. Одним из основных мест празднования станет Парк Победы на Поклонной горе.

В течение двух дней, 8 и 9 мая, Россия будет отмечать 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. В столице подготовили масштабную развлекательную программу. Одним из основных мест празднования станет Парк Победы на Поклонной горе.Парк Победы на Поклонной горе8 мая программа начнется в 18:00 и продолжится до 21:00,гостей Парка Победы ждут концерт Московского государственного симфонического оркестра ивыступления артистов Москонцерта.9 мая посетители парка увидят на большом экране прямуютрансляцию военного парада на Красной площади. После этого, в 13:00, для всехгостей начнется концерт Симфонического оркестра Мариинского театра подуправлением Валерия Гергиева.В 16:00 гостей ждут выступления Московского ГосударственногоАкадемического театра танца "Гжель", оперного дуэта Василисы Николаевой иВладислава Кирюхина, группы "Пятеро", Кристины Аглинц, Максима Лидова, хореографическогоансамбля "Побратимы" и многих других. С 19:00 до 22:00 на Поклонной горепройдет концерт-съемка телеканала ТВЦ. В концерте примут участие: ОлегГазманов, Ринат Ибрагимов, Диана Гурцкая, Дмитрий Харатьян, Русский народныйхор им. М. Е. Пятницкого, Академический дважды Краснознаменный, ордена КраснойЗвезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, ИосифКобзон.Театральная площадьГлавное место встречи ветерановВеликой Отечественной войны. По традиции там можно будет послушать музыкувоенных лет. В праздничной программе запланированы выступления оперных певцов извезд российской эстрады.Площадь перед Храмом Христа СпасителяМузыкальные концерты состоятся 8 и 9 мая на площади передХрамом Христа Спасителя. 8 мая музыкальная программа начнется в 19:00 и продолжитсядо 22:00. Для зрителей выступят вокальный дуэт Федора Рытикова и СергеяШтырова, оперный дуэт Василисы Николаевой и Владислава Кирюхина, Юрий Шалаев,Ксения Дежнева, вокальная группа "Пятеро", симфонический оркестр Москвы"Русская филармония".9 мая концертная программа перед Храмом Христа Спасителяначнется в 10:00 и продлится до 22:00. В 10:00 зрители смогут увидетьтрансляцию парада Победы на Красной площади. В праздничной программе с 12:00примут участие: молодежный симфонический оркестр ВФМС с мировой премьерой,лауреаты детского Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки",солисты и оркестр Центра оперного пения имени Галины Вишневской, МосковскийГосударственный симфонический оркестр для детей и юношества вместе с дирижеромИваном Рудиным и солисткой Алисой Гребенщиковой, вокальная группа "Кватро".Вокзалы МосквыНа площадях центральных вокзалов 9 мая запланированаконцертная программа "Вокзалы Победы". На Белорусском вокзале программа начнется в 10:00 странсляции Парада Победы. В 17:00 зрители смогут увидеть показ киноконцерта сэлементами интерактивной программы, в 18:00 – услышать выступление ИгоряМиркурбанова, а в 20:00 все желающие могут насладиться выступлением вокальногоколлектива Хор Турецкого и Арт-группы Soprano Турецкого. С Белорусского вокзала в 15:00 начнется шествие акции"Бессмертный полк". Сотни тысяч горожан пройдут до Красной площади с портретамиродственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.На Казанском вокзале праздничная программа начнется в 10:00с трансляции Парада Победы, продолжится трансляцией тематических музыкальныхфонограмм, в 14:00 – состоится киноконцерт с элементами интерактивнойпрограммы. В 15:00 всех зрителей ожидает выступление Показательного оркестраМЧС России, а в 16:00 выступление вокального коллектива Хор Турецкого иАрт-группы Soprano Турецкого.Рижский вокзал откроет свою праздничную программу в 08:00.Для зрителей выступит Арт-групп Soprano Турецкого. В 08:50 все желающие смогутвозложить венки к памятнику на территории музея вокзала и послушать выступленияофициальных лиц. Посадка ветеранов и участников акции Поезд Победы начнется в09:00, отправление Поезда Победы запланировано в 09:30.АрбатИсторическая фотовыставка "Лица Победы" появится 8 и 9 маяна Арбате, а также же на московских бульварах: Чистопрудном, Никитском иГоголевском. На выставке будут показаны архивные фотографии, сохранившие дляпотомков документальную память о войне – самом героическом периоде в историинашей страны. Фотографии предоставлены Мультимедиа Арт Музеем. Фотовыставкапродлится до 21 мая 2018 года.Екатерининский паркЕкатерининский парк подготовил обширную дневную и вечернююпрограммы для всех гостей 9 мая. С 13:00 на главной сцене парка выступяттеатральный центр "Практика", театр спортивно-зрелищных выступлений "Каскадер",детский театр "Ласточки", театр "Уголок дедушки Дурова", детская студия"Непоседы", "Центр Славы Полунина", Олеся Евстигнеева, группа "После 11",Наталья Иванова, группа "Viva", Полина Елисейская, Александр Еловских, ИванИльичев, Екатерина Бродская, Андрей Приклонский, Татьяна Лихачева. В 19:00 насцену выйдут звезды российской эстрады: Олег Газманов, группа "Фабрика", ДинаГарипова, Марк Тишман, Александр Буйнов. Концерт продолжится до 22:00.Аллея КосмонавтовПраздничная программа на Аллее Космонавтов 9 мая стартует в13:00. Гостей ждут театральные представления от "Московского молодежногоэкспериментального театра под руководством Вячеслава Спесивцева и "МосковскогоНового драматического театра". В 17:00 начнется концертная часть вечера.Зрителей ждут выступления Глеба Матвейчука, Юлии Началовой, Дины Гариповой,Евгения Кунгурова, образцового коллектива ансамбля танца "Улыбка",Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е.Г.Попова, Максима Калужских, Ost Up, дуэта "Баян-микс", Василия СеменовичаЛанового, Димы Билана.Измайловский паркИзмайловский парк откроет свою праздничную программу в13:00. Первыми для зрителей выступят "Московский драматический театр наПеровской", затем зрители увидят концертную программу учреждений,подведомственных Департаменту культуры города Москвы. В 16:00 на сцену выйдут"Московский театр иллюзий", певец Прохор Шаляпин, группа "Кватро", певица Зара,певец Остап. После минуты молчания в 18:55 концертную программу продолжат певцыАлександр Буйнов, Родион Газманов, Брендон Стоун и Юлия Началова.Парк "Царицыно"Для гостей музея-заповедника "Царицыно" праздник в честь ДняПобеды начнется в 11:00. На сцене выступят коллективы, подведомственныеДепартаменту культуры. В 13:00 стартует общегородская программа, в которой выступятМосковский камерный оркестр "Музыка Вива", Московский театр музыки и драмы подруководством Стаса Намина, джаз-ансамбль "Тромбон-шоу", Алексей Гарнизов,"Новый балет", Светлана Криницкая, русский народный хор им. М. Е. Пятницкого,НАОНИР им. Н.П. Осипова. Музыкальный концерт продолжится в 19:00 выступлениемарт-проекта "Тенора 21 века", Юлии Ковальчук, Алексея Чумакова, группы"Фабрика", Олега Газманова.Солнцево9 мая район Солнцево ждет всех гостей по адресу ул.Богданова д. 19. Праздничная программа начнется в 13:00. Для зрителей своипраздничные номера подготовили Московский музыкальный театр для детей июношества "На Басманной", Московский драматический театр под руководствомАрмена Джигарханяна, Виталий Козловский, коллективы "МосАрт", ГеннадийРашидович Сайфулин, участники проекта "Голос.Дети", финалистка проекта "Голос"Мари Карне, финалистка проекта "Голос.Дети" Ярослава Дегтярева. В 19:00музыкальную программу продолжат Алексей Гоман, Александр Панайотов, НадеждаБабкина и Диана Гурцкая.Тропарево9 мая зона отдыха "Тропарево" приглашает всех желающих насвою праздничную программу, посвящённую Дню Победы. Представления начнутся в12:25, открывать концерт будет Московский театр русской драмы под руководствомМихаила Щепенко. Далее в программе – Театр на Покровке, Московский театр подруководством Геннадия Чихачёва, Театр "Школа драматического искусства", КЦ "Ивановский",театр "Содружество актеров Таганки", артист Василий Овсянников, артистка ЛюбовьИсаева. Вечер продолжат Диана Гурцкая, Руслан Алехно, Глеб Матвейчук и певицаЗара.Зеленоград9 мая в Зеленограде пройдет праздничная программа для всехгостей и жителей округа. Выступления начнутся в 13:00, первыми выступятколлективы и исполнители учреждений, подведомственных Департаменту культуры г.Москвы. Программу продолжат артист Дамир Басыров и группа "Республика". Послеминуты молчания, в 19:00, выступление продолжат известные эстрадныеисполнители: Алексей Воробьев, Согдиана, Саша Санта, Кристина Орбакайте.