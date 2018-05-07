В середине матч в Союзе биатлонистов России пройдут выборы нового президента организации. Биатлонное ведомство сообщило, что накануне отчетно-выборной конференции получены заявки от трех кандидатов: Виктора Майгурова, Владимира Драчева и Дмитрия Алексашина.

В середине матч в Союзе биатлонистов России пройдут выборы нового президента организации. Биатлонное ведомство сообщило, что накануне отчетно-выборной конференции получены заявки от трех кандидатов: Виктора Майгурова, Владимира Драчева и Дмитрия Алексашина.Первые двое известные в прошлом спортсмены, которые в послеспортивной части своей карьеры работали в биатлоне в различных ипостасях. Алексашин знаком широкой публике меньше и, как считают некоторые эксперты, может быть фигурой "отвлекающей", передав свои голоса одному из двух основных кандидатов.Тем не менее, три претендента предоставили в Союз все необходимые документы для участия в выборах и в ближайшее время ознакомят общественность со своими программами перед выборами, которые состоятся 18 мая 2018 года в Тюмени. Сейчас СБР возглавляет Александр Кравцов, который решил не выставлять свою кандидатуру на очередной четырехлетний срок.