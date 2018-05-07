Действия президента США в отношении Ирана открывают ящик Пандоры. Отказ от ядерной сделки с Тегераном может привести к войне.

Действия президента США в отношении Ирана открывают ящикПандоры. Отказ от ядерной сделки с Тегераном может привести к войне.Президент Франции выступил с предупреждением своему американскомуколлеге. Эммануэль Макрон сомневается, что Дональд Трамп намеренно ведет дело квойне – однако действия американского лидера могут иметь именно такиепоследствия.Трамп обещал не позже 12 мая принять окончательное решение вотношении иранской ядерной сделки: президент США объявит о том, выходят ли СШАиз соглашения или остаются. "Этоозначает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", -прокомментировал Макрон возможный отказ Вашингтона от участия в договоре сТегераном в интервью немецкому изданию Spiegel.Документ об урегулировании проблемы иранского атома былподписан 14 июля 2015 года. Сделку подписали Иран с одной стороны и международныепосредники – Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия – с другой. Участникисоглашения приняли план действий, выполнение которого снимало с Тегеранавведенные ранее со стороны СБ ООН, США и Евросоюза санкции.В то же время, президент США в соответствии с законом"О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" обязан каждые 90 днейпродлевать или приостанавливать режим снятия санкций с Тегерана. За времядействия документа Вашингтон и его союзники не раз обвиняли иранцев в нарушениидоговоренностей. Так, не далее как на прошлой неделе премьер-министр Израилязаявил, что обнаружено около ста тысяч бумажных и цифровых документов о"секретной военной составляющей" иранской атомной программы, передает РИА Новости.Германия и Франция, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не одобряют возможного выхода США из иранской ядерной сделки. В Берлине и Париже считают, что это приведет к необратимым последствиям.