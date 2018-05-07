Действия президента США в отношении Ирана открывают ящик
Пандоры. Отказ от ядерной сделки с Тегераном может привести к войне.
Действия президента США в отношении Ирана открывают ящик
Пандоры. Отказ от ядерной сделки с Тегераном может привести к войне.
Президент Франции выступил с предупреждением своему американскому
коллеге. Эммануэль Макрон сомневается, что Дональд Трамп намеренно ведет дело к
войне – однако действия американского лидера могут иметь именно такие
последствия.
Трамп обещал не позже 12 мая принять окончательное решение в
отношении иранской ядерной сделки: президент США объявит о том, выходят ли США
из соглашения или остаются. "Это
означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", -
прокомментировал Макрон возможный отказ Вашингтона от участия в договоре с
Тегераном в интервью немецкому изданию Spiegel.
Документ об урегулировании проблемы иранского атома был
подписан 14 июля 2015 года. Сделку подписали Иран с одной стороны и международные
посредники – Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия – с другой. Участники
соглашения приняли план действий, выполнение которого снимало с Тегерана
введенные ранее со стороны СБ ООН, США и Евросоюза санкции.
В то же время, президент США в соответствии с законом
"О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" обязан каждые 90 дней
продлевать или приостанавливать режим снятия санкций с Тегерана. За время
действия документа Вашингтон и его союзники не раз обвиняли иранцев в нарушении
договоренностей. Так, не далее как на прошлой неделе премьер-министр Израиля
заявил, что обнаружено около ста тысяч бумажных и цифровых документов о
"секретной военной составляющей" иранской атомной программы, передает РИА Новости.
Германия и Франция, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не одобряют возможного выхода США из иранской ядерной сделки. В Берлине и Париже считают, что это приведет к необратимым последствиям.