Бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов пришел в студию программы На самом деле Первого канала с сенсационным заявлением. Главный подозреваемый в деле о гибели певца Игоря Талькова ни при чем.

Бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломовпришел в студию программы "На самом деле" Первого канала с сенсационным заявлением.Главный подозреваемый в деле о гибели певца Игоря Талькова ни при чем.Сергей признался, что один из двух предполагаемых виновниковв смерти артиста Игорь Малахов, когда-то рассказал ему правду о том, что произошлов тот трагический день. Сам он не занимался расследованием этого преступления иузнал подробности только благодаря своей дружбе с Малаховым.Экс-оперуполномоченный поведал, что много лет назад Малаховвзял с Ломова слово, что тот никогда не скажет правды об убийстве певца,которую узнал от него. Игорь сознался другу, что обвиненный следствием Валерий Шляфман не причастен к смерти Игоря Талькова. И, возможно, роковой выстрел, погубивший артиста, сделал сам Малахов. Детектор лжи подтвердил правдивость этих слов.В студии присутствовала певица Азиза, которая на моментубийства была возлюбленной Игоря Малахова. Онарассказала, что помогла избавится от пистолета из которого стреляли в ИгоряТалькова, тем самым она спасала своего любимого от тюрьмы, так как тот хранил оружие незаконно. Эту информацию подтвердил полиграфолог.К обсуждению присоединился певец Михаил Муромов. Он заявил,что случившееся Игорем Тальковым – это не убийство, а роковое стечениеобстоятельств. Якобы Малахов признался ему, что только ранил певца, а к смертипривела некачественно оказанная медицинская помощь."Мы ехали в поезде он пришел ко мне с Азизой, вместе в купеи он сказал такие вещи… Я стрелял в никуда, я стрелял навстречу выстрелам… Онсознался, что стрелял… Выстрел привел только к ранению, а доктор ему закачал вбрюшину кровь", – заявил Муромов.Эксперты вновь обратили внимание на Сергея Ломова. Егорассказ не показался им убедительным и мужчину вновь начали расспрашивать о мотивахего появления в эфире телепрограммы. "Я его хорошо запомнил, я видел этогочеловека и у меня не было таких ассоциаций, что этот человек убийца. Он один изпервых, кстати, пришел давать показания на Петровку 38. Он запуган был. Человек,который в моем сознании мухи не может обидеть. Я хочу облегчить судьбу Шляхмана",– заявил Ломов.Напомним, что 6 октября 1991 года в петербургском дворцеспорта "Юбилейный" был убит Игорь Тальков. В преступлении обвинилиохранника Азизы Игоря Малахова. Но послепроведения экспертиз следствие установило, что последний выстрел сделал администраторгруппы Талькова "Спасательный круг" Валерий Шляфман. Однаков феврале 1992 года обвиняемый уже уехал в Израиль, с которым у России в товремя не было договора об экстрадиции, и дело об убийстве было приостановлено.