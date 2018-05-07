Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с возглавляемым им правительством подали в отставку после инаугурации Владимира Путина в понедельник, 7 мая. В ближайшее время глава государства внесет в Госдуму предложение о новом главе кабмина.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе свозглавляемым им правительством подали в отставку после инаугурации ВладимираПутина в понедельник, 7 мая. В ближайшее время глава государства внесет вГосдуму предложение о новом главе кабмина.Новый состав правительства будет сформирован в течениеследующих недель. До его назначения прежний кабинет министров будет продолжатьработать, но в статусе исполняющих обязанности. За день до инаугурации, 6 мая,Владимир Путин встретился с членами кабмина. Как отметил источник РИА Новости,тема нового состава во время встречи не поднималась.Конституция России предусматривает, что правительствослагает с себя полномочия после инаугурации президента. Затем начинаетсяпроцедура формирования нового кабмина.Новость дополняется.