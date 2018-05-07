Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с
возглавляемым им правительством подали в отставку после инаугурации Владимира
Путина в понедельник, 7 мая. В ближайшее время глава государства внесет в
Госдуму предложение о новом главе кабмина.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с
возглавляемым им правительством подали в отставку после инаугурации Владимира
Путина в понедельник, 7 мая. В ближайшее время глава государства внесет в
Госдуму предложение о новом главе кабмина.
Новый состав правительства будет сформирован в течение
следующих недель. До его назначения прежний кабинет министров будет продолжать
работать, но в статусе исполняющих обязанности. За день до инаугурации, 6 мая,
Владимир Путин встретился с членами кабмина. Как отметил источник РИА Новости,
тема нового состава во время встречи не поднималась.
Конституция России предусматривает, что правительство
слагает с себя полномочия после инаугурации президента. Затем начинается
процедура формирования нового кабмина.
Новость дополняется.