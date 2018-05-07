Дмитрий Медведев приехал в Госдуму для проведения консультаций с парламентскими фракциями, сообщает РИА Новости. Кандидатуру Медведева на пост премьер-министра России ранее предложил президент Владимир Путин.

Дмитрий Медведев приехал в Госдуму для проведения консультаций с парламентскими фракциями, сообщает РИА Новости. Кандидатуру Медведева на пост премьер-министра России ранее предложил президент Владимир Путин.Госдума рассмотрит кандидатуру премьера на заседании 8 мая.Правительство ушло в отставку в понедельник, в день инаугурации Путина. Медведев проработал председателем кабинета министров весь предыдущий срок работы Путина президентом – с 8 мая 2012 года.