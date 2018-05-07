Кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев, который 7 мая проводит в Госдуме консультации с парламентскими фракциями, назвал предполагаемый им состав будущего правительства.

Кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев, который 7 мая проводит в Госдуме консультации с парламентскими фракциями, назвал предполагаемый им состав будущего правительства.На встрече с фракцией "Единой России" Медведев отметил, что названные им кандидаты "могли бы впоследствии войти в правительство, если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена", сообщает ТАСС.По словам Медведева, предполагается, что если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Силуанов."Он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов", — пояснил кандидат в премьеры.Что же касается сферы, связанной с реализацией социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения и здравоохранения, то ее Медведев предлагает поручить нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой.А "таким важным направлением, как сельское хозяйство, в должности заместителя председателя правительства мог бы заняться Алексей Васильевич Гордеев", сказал и.о. премьера.Кроме того, вице-премьером по вопросам строительства Дмитрий Медведев предложил назначить Виталия Мутко, передает РИА Новости. На пост вице-премьера, курирующего связь и цифровые технологии, и.о. премьера намерен предложить Максима Акимова, а Дмитрий Козак, по его словам, "в качестве вице-премьера мог бы заняться в новом правительстве вопросами промышленности и энергетики".Как сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко, принимающая участие во встрече Медведева с фракцией "Единой России", главой аппарата правительства вместо Сергея Приходько будет предложен Константин Чуйченко.Кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России после инаугурации 7 мая предложил президент Владимир Путин.