Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал политиков, которых хотел бы видеть своими заместителями. По предварительным данным, Дмитрия Рогозин в списке нет.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал политиков, которых хотел бы видеть своими заместителями. По предварительным данным, Дмитрия Рогозин в списке нет.В новом правительстве наверняка произойдут крупные перестановки. По задумке Медведева, первым вице-премьером станет Антон Силуанов. В прошлом составе кабмина он руководил Министерством финансов.Вице-премьером по здравоохранению и социальной политике может стать Татьяна Голикова. Она с 2013 года возглавляет Счетную палату.Новую должность может занять и бывший министр спорта Виталий Мутко. Его предложено назначить вице-премьером по вопросам строительства, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва". Среди других кандидатов: Дмитрий Козак (вице-премьер по вопросам промышленности и энергетики), Ольга Голодец (вице-премьер по вопросам культуры и спорта), Алексей Гордеев (вице-премьер по сельскому хозяйству), Максим Акимов (вице-премьер по транспорту, связи и цифровой экономике) Юрий Борисов – (вице-премьер по ОПК).Материал дополняется