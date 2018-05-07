Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева сделала официальное заявление. Спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и будет работать с новым тренером – канадцем Брайаном Орсером.

Двукратныйсеребряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева сделала официальноезаявление. Спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и будет работатьс новым тренером – канадцем Брайаном Орсером.своем заявлении 18-летняя фигуристка поблагодарила Этери Тутберидзе и весьтренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. Также она сказала слова благодарности "за огромное терпение…и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку". По словам Медведевой, этилюди дали ей жизнь в фигурном катании и привели к высоким результатам.Материал дополняется