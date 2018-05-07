Канцлер ФРГ Ангела Меркель засобиралась в Сочи. Это
подтверждают как в Берлине, так и в Москве. По мнению экспертов, глава
германского правительства постарается доказать президенту России, что она -
серьезный политик.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель засобиралась в Сочи. Это
подтверждают как в Берлине, так и в Москве. По мнению экспертов, глава
германского правительства постарается доказать президенту России, что она -
"серьезный политик".
В кабинете министров ФРГ подтвердили визит канцлера в
России. По словам официального представителя германского правительства Ульрике
Деммер, канцлер находится в постоянном контакте с российским лидером. С
соответствующим заявлением выступили и в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков
отметил, что Меркель прибудет в Сочи 18 мая.
По словам политолога, профессора кафедры сравнительной
политологии РУДН Юрия Почты, Меркель была на полгода выключена из большой
политики из-за выборов и формирования нового правительства. "И теперь,
когда она приедет, это будет как бы обмен верительными грамотами: наш президент
начинает свой новый срок, Меркель тоже начинает новый срок. Им есть что
обсудить", – сказал аналитик в эфире радио Sputnik.
Среди тем, отметил аналитик, вопрос санкций, строительства
газопровода из России в Германию "Северный поток – 2". Для Германии,
подчеркнул Почта, это очень серьезный проект. Кроме того, отметил политолог,
стороны будет обсуждать ситуацию в Сирии. На его взгляд, канцлер ФРГ попробует
убедить президента России в том, что она по-прежнему остается серьезным и влиятельным
европейским политиком. "И с ней можно и нужно будет обсуждать все эти
проблемы", – резюмировал аналитик.
Напомним, недавно Путин и Меркель обсудили по телефону
реализацию проекта газопровода "Северный поток – 2". Недавно его
строительство началось на территории Германии. Работы стартовали в городе
Лубмин, который расположен в федеральной земле Мекленбург – Средняя Померания.
В настоящее время строители выкапывают котлован и
закладывают фундамент для газовой приемной станции и здания технического обслуживания.
При этом ранее разрешение на возведение 1200-километрового газопровода выдала
Финляндия.