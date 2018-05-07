Канцлер ФРГ Ангела Меркель засобиралась в Сочи. Это подтверждают как в Берлине, так и в Москве. По мнению экспертов, глава германского правительства постарается доказать президенту России, что она - серьезный политик.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель засобиралась в Сочи. Этоподтверждают как в Берлине, так и в Москве. По мнению экспертов, главагерманского правительства постарается доказать президенту России, что она -"серьезный политик".В кабинете министров ФРГ подтвердили визит канцлера вРоссии. По словам официального представителя германского правительства УльрикеДеммер, канцлер находится в постоянном контакте с российским лидером. Ссоответствующим заявлением выступили и в Москве. Помощник президента Юрий Ушаковотметил, что Меркель прибудет в Сочи 18 мая.По словам политолога, профессора кафедры сравнительнойполитологии РУДН Юрия Почты, Меркель была на полгода выключена из большойполитики из-за выборов и формирования нового правительства. "И теперь,когда она приедет, это будет как бы обмен верительными грамотами: наш президентначинает свой новый срок, Меркель тоже начинает новый срок. Им есть чтообсудить", – сказал аналитик в эфире радио Sputnik.Среди тем, отметил аналитик, вопрос санкций, строительствагазопровода из России в Германию "Северный поток – 2". Для Германии,подчеркнул Почта, это очень серьезный проект. Кроме того, отметил политолог,стороны будет обсуждать ситуацию в Сирии. На его взгляд, канцлер ФРГ попробуетубедить президента России в том, что она по-прежнему остается серьезным и влиятельнымевропейским политиком. "И с ней можно и нужно будет обсуждать все этипроблемы", – резюмировал аналитик.Напомним, недавно Путин и Меркель обсудили по телефонуреализацию проекта газопровода "Северный поток – 2". Недавно егостроительство началось на территории Германии. Работы стартовали в городеЛубмин, который расположен в федеральной земле Мекленбург – Средняя Померания.В настоящее время строители выкапывают котлован изакладывают фундамент для газовой приемной станции и здания технического обслуживания.При этом ранее разрешение на возведение 1200-километрового газопровода выдалаФинляндия.