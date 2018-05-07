Пенсионерка пересекала оживленную улицу в неположенном месте и попала под колеса рейсового автобуса: водитель не успел вовремя затормозить. Пожилую женщину оперативно отвезли в больницу, где чуть позже она скончалась от полученных травм.

В Казани водитель рейсового автобуса не успел среагировать на маневры пожилой женщины, переходившей дорогу в неположенном месте. Смертельная авария произошла днем 5 мая, однако запись с камеры наблюдения появилась только в понедельник.В момент наезда на 82-летнюю пенсионерку автобус также повредил легковой автомобиль и металлическое ограждение.Пострадавшую отвезли в ближайшую больницу, где она вскоре скончалась от полученных травм.