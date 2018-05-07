Оксана Фандера попала в больницу. Популярная актриса жаловалась на острую боль в животе, и медики поставили ей неутешительный диагноз.

Оксана Фандера попала в больницу. Популярная актриса жаловалась на острую боль в животе, и медики поставили ей неутешительный диагноз.Оксана Фандера с острой болью была доставлена в одну из столичных клиник. Врачи диагностировали у нее острый панкреатит. Однако уже во время подготовки к операции популярная актриса отказалась от госпитализации и сообщила, что поедет в частную клинику, компетентно сообщает телеграм-канал Mash.Материал дополняется