Пьяный житель Мурманской области попал в ДТП, скрылся с места, а затем устроил гонки с полицейскими, причем машина последних оказалась в кювете. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.

Пьяный житель Мурманской области попал в ДТП, скрылся с места, а затем устроил гонки с полицейскими, причем машина последних оказалась в кювете. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.В аварию владелец Mazda 6 попал на пути из Никеля в Мурманск, но останавливаться не стал, продолжив движение. На въезде в областной центр его уже встречал экипаж ДПС, однако и тут водитель решил не тормозить. Во время погони он выехал на встречную полосу, за ним последовали и инспекторы, однако вынуждены были резко сдать вправо, чтобы не протаранить встречную легковушку. Маневр завершился в кустах — именно там остановилась служебная машина. Никто из стражей порядка не пострадал, но продолжить преследование экипаж не смог, передав "эстафету" коллегам.Пьяный нарушитель бросил свою Mazda во дворе и попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции. Как оказалось, 33-летний житель Никеля ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.