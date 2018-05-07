8 мая в 10.00 на телеканале Россия 1 выходит фильм журналиста и режиссера Александра Рогаткина На честном слове и на одном крыле. Он посвящен ветеранам Великой Отечественной и отношению ко Второй мировой в России и США.

8 мая в 10.00 на телеканале "Россия 1" выходит фильм журналиста и режиссера Александра Рогаткина "На честном слове и на одном крыле". Он посвящен ветеранам Великой Отечественной и отношению ко Второй мировой в России и США.Столетние ветераны – русские и американцы – вспоминают, как воевали бок о бок. Накануне Дня Победы старики-соратники по-прежнему вместе, хотя их осталось совсем мало…В фильме снята уникальная масштабная реконструкция Сталинградской битвы с участием двухсот человек. При съемках использованы редкие советские самолеты, танки, автоматы и пулеметы времен Великой Отечественной из частных коллекций.Не пропустите документальный фильм Александра Рогаткина "На честном слове и на одном крыле".