С поднятием штандарта президента во время инаугурации Владимира Путина произошла заминка. Кадры попали в прямую трансляцию церемонии. В то же время, комендант Кремля заявил, что мероприятие прошло штатно.

С поднятием штандарта президента во время инаугурации Владимира Путина произошла заминка. Кадры попали в прямую трансляцию церемонии. В то же время,комендант Кремля заявил, что мероприятие прошло штатно.Во время церемонии в Большом Кремлевском дворце 7 мая ВладимирПутин произнес присягу, положив правую руку на Конституцию России. Затем зазвучалгосударственный гимн России. В это время над Кремлем должен был поднятьсяпрезидентский штандарт, что и показывали телеканалы.К сожалению, режиссеру телетрансляции пришлось переключать"картинку" на зал, где приглашенные пели гимн. Военнослужащим никакне удавалось до конца поднять штандарт на флагшток – он застрял посередине.Картинка на телеэкранах менялась еще несколько раз, однакоуспешного завершения операции по подъему флага зрители так и не увидели. Позже радиостанция "Говорит Москва"передала слова коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта СергеяХлебникова. Он заявил, что штандарт был поднят до конца, а то что было показанопо ТВ – это "впечатление такое, чисто визуальное"."Вы имеете в виду штандарт? Он был поднят до конца. Посмотрите еще раз, это впечатление такое, чисто визуальное. Я не пытаюсь найти какое-то оправдание, это действительно так", – сказал Хлебников.7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации Владимира Путина. Символ президентской власти – штандарт – был поднят над резиденцией президента после принесения главой государства присяги и объявления председателя Конституционного суда Валерия Зоркина о вступлении Владимира Путина в должность.