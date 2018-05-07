С поднятием штандарта президента во время инаугурации Владимира Путина произошла заминка. Кадры попали в прямую трансляцию церемонии. В то же время,
комендант Кремля заявил, что мероприятие прошло штатно.
С поднятием штандарта президента во время инаугурации Владимира Путина произошла заминка. Кадры попали в прямую трансляцию церемонии. В то же время,
комендант Кремля заявил, что мероприятие прошло штатно.
Во время церемонии в Большом Кремлевском дворце 7 мая Владимир
Путин произнес присягу, положив правую руку на Конституцию России. Затем зазвучал
государственный гимн России. В это время над Кремлем должен был подняться
президентский штандарт, что и показывали телеканалы.
К сожалению, режиссеру телетрансляции пришлось переключать
"картинку" на зал, где приглашенные пели гимн. Военнослужащим никак
не удавалось до конца поднять штандарт на флагшток – он застрял посередине.
Картинка на телеэкранах менялась еще несколько раз, однако
успешного завершения операции по подъему флага зрители так и не увидели. Позже радиостанция "Говорит Москва"
передала слова коменданта Московского Кремля генерал-лейтенанта Сергея
Хлебникова. Он заявил, что штандарт был поднят до конца, а то что было показано
по ТВ – это "впечатление такое, чисто визуальное".
"Вы имеете в виду штандарт? Он был поднят до конца. Посмотрите еще раз, это впечатление такое, чисто визуальное. Я не пытаюсь найти какое-то оправдание, это действительно так", – сказал Хлебников.
7 мая в Кремле прошла церемония инаугурации Владимира Путина. Символ президентской власти – штандарт – был поднят над резиденцией президента после принесения главой государства присяги и объявления председателя Конституционного суда Валерия Зоркина о вступлении Владимира Путина в должность.