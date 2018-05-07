От лица московской полиции и столичного метрополитена Николай Савченко со словами благодарности вручил 91-летнему ветерану ценные подарки...

В преддверии празднования Дня Победы начальник УВД на ММ полковник полиции Николай Савченко посетил 91-летнего ветерана Ивана Пискунова. В домашней обстановке от лица московской полиции и столичного метрополитена со словами благодарности он вручил ему ценные подарки.Иван Пискунов поблагодарил за внимание, сказав, что подобные визиты очень греют душу. Ветеран с удовольствием рассказал о том, как живет сегодня, о своем трудовом пути, вспомнил о друзьях и товарищах, с которыми до сих пор поддерживает теплые отношения.Когда Ивану Пискунову исполнилось 17 лет, он был призван в ряды Советской армии матросом береговой охраны Балтийского флота. В 1951 году окончил Военное морское училище в г. Перми. В 1954 году был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдел охраны метрополитена Управления милиции г. Москвы, где работал инспектором уголовного розыска. Вышел в отставку, имея 26-летний стаж в звании капитана милиции.В арсенале ветерана за героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны и безупречную службу в органах внутренних дел, имеются такие награды, как орден «Знак почета», медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных сил СССР» и другие.В завершение встречи Николай Савченко пожелал ветерану крепкого здоровья, душевного спокойствия и боевого духа.«Хранить память о великом подвиге людей в годы войны, воспитывая уважение поколений к великим свершениям – это то, что в наших руках», – подчеркнул начальник УВД на Московском метрополитене полковник полиции Николай Савченко.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18