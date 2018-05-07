Церемония инаугурации президента России Владимира Путина завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов.

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов, передает телеканал "Россия 24".В иерархии военных почестей это максимальное число залпов, так как глава государства является верховным главнокомандующим вооруженными силами России.Со стороны Кремлевской набережной артиллеристы двух батарей комендатуры Москвы дали праздничный салют из 18 орудий. В это же время в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где проходила церемония инаугурации, звучало произведение "Славься" Михаила Глинки.Как известно, голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Согласно итоговым данным ЦИК, за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.