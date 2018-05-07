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<a href="http://33live.ru/novosti/07-05-2018-nazvany-rublevye-ceny-na-roskoshnoe-kupe-marki-bentley.html" target="_blank">Названы рублевые цены на роскошное купе марки Bentley</a> - Новое поколение ультралюксового купе Continental GT представили еще год назад, однако до России автомобиль доберется лишь грядущим летом. Рублевый ценник, как обычно, оказался весьма впечатляющим.