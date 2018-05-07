Не спасла 2 новорождённых. В Александрове завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего акушера-гинеколога райбольницы. В мае прошлого года к ней поступила 28-летняя местная жительница, у которой начались схватки. Требовалось оперативное родоразрешение, но вместо этого медик назначила женщине стимуляцию родов без указания скорости введения лекарства.

Не спасла 2 новорождённых. В Александрове завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего акушера-гинеколога райбольницы. В мае прошлого года к ней поступила 28-летняя местная жительница, у которой начались схватки. Требовалось оперативное родоразрешение, но вместо этого медик назначила женщине стимуляцию родов без указания скорости введения лекарства. За состоянием плода при этом не следили. В результате вечером у пациентки родился мёртвый ребёнок с признаками асфиксии. И уже через неделю врач-акушер совершила аналогичные ошибки в отношении другой роженицы, у которой также родился ребёнок без признаков жизни. При том, что в родовом отделении было всё необходимое для экстренной помощи при родах. Сейчас уголовное дело на этого акушера-гинеколога передано в суд.