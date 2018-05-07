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Президент России Владимир Путин совершил первую публичную поездку на новом бронированном лимузине проекта "Кортеж". Дебют роскошного автомобиля российского производства все-таки состоялся в рамках церемонии инаугурации. Новый лимузин получил название Aurus.

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