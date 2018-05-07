Президент России Владимир Путин совершил первую публичную поездку на новом бронированном лимузине проекта Кортеж. Дебют роскошного автомобиля российского производства все-таки состоялся в рамках церемонии инаугурации. Новый лимузин получил название Aurus.
<a href="http://33live.ru/novosti/07-05-2018-novyj-rossijskij-limuzin-prezidenta-rf-debyut-sostoyalsya.html" target="_blank">Новый российский лимузин президента РФ: дебют состоялся!</a> - Президент России Владимир Путин совершил первую публичную поездку на новом бронированном лимузине проекта Кортеж. Дебют роскошного автомобиля российского производства все-таки состоялся в рамках церемонии инаугурации. Новый лимузин получил название Aurus.
[url=http://33live.ru/novosti/07-05-2018-novyj-rossijskij-limuzin-prezidenta-rf-debyut-sostoyalsya.html]Новый российский лимузин президента РФ: дебют состоялся![/url] - Президент России Владимир Путин совершил первую публичную поездку на новом бронированном лимузине проекта Кортеж. Дебют роскошного автомобиля российского производства все-таки состоялся в рамках церемонии инаугурации. Новый лимузин получил название Aurus.