На официальном сайте Mercedes-Benz запущен конфигуратор для обновленного С-Класса. Изменения коснулись как оснащения, так и рублевых ценников. Вдобавок в России больше не продаются универсал и кабриолет.
<a href="http://33live.ru/novosti/07-05-2018-obnovlennyj-mercedes-benz-c-klassa-rossijskie-ceny.html" target="_blank">Обновленный Mercedes-Benz C-Класса: российские цены</a> - На официальном сайте Mercedes-Benz запущен конфигуратор для обновленного С-Класса. Изменения коснулись как оснащения, так и рублевых ценников. Вдобавок в России больше не продаются универсал и кабриолет.
[url=http://33live.ru/novosti/07-05-2018-obnovlennyj-mercedes-benz-c-klassa-rossijskie-ceny.html]Обновленный Mercedes-Benz C-Класса: российские цены[/url] - На официальном сайте Mercedes-Benz запущен конфигуратор для обновленного С-Класса. Изменения коснулись как оснащения, так и рублевых ценников. Вдобавок в России больше не продаются универсал и кабриолет.