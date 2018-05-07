На официальном сайте Mercedes-Benz запущен конфигуратор для обновленного С-Класса. Изменения коснулись как оснащения, так и рублевых ценников. Вдобавок в России больше не продаются универсал и кабриолет.

На официальном сайте Mercedes-Benz запущен конфигуратор для обновленного С-Класса. Изменения коснулись как оснащения, так и рублевых ценников. Вдобавок в России больше не продаются универсал и кабриолет.