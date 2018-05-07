В социальной сети Одноклассники пройдут прямые трансляции из-за кулис международного музыкального конкурса Евровидение, который в этом году проходит в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Пользователи увидят репетиции выступлений конкурсантов, подготовку к шоу, прямые включения из пресс-центра, а также вечеринку закрытия конкурса.

В социальной сети Одноклассники пройдут прямые трансляции из-за кулис международного музыкального конкурса "Евровидение", который в этом году проходит в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Пользователи увидят репетиции выступлений конкурсантов, подготовку к шоу, прямые включения из пресс-центра, а также вечеринку закрытия конкурса.Кроме того, зрители трансляций смогут посмотреть эксклюзивное интервью представительницы России Юлии Самойловой после одного из ее выступлений.Собственный корреспондент Одноклассников, который будет вести трансляции, также познакомит пользователей с Лиссабоном, покажет самые яркие достопримечательности и смотровые площадки. Стримы будут доступны в группе “Блоги в ОК”.В Одноклассниках регулярно проходят прямые трансляции крупных фестивалей и концертов. Так, в прошлом году трансляции джазового фестиваля Усадьба Jazz и стримы из-за кулис собрали 2,5 млн уникальных просмотров.Евровидение в этом году впервые пройдет в столице Португалии на Алтис-Арене. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал запланирован на 10 мая, а финал — на 12 мая. Представительница России Юлия Самойлова с песней I Won't break споет во втором полуфинале под номером шесть.