На конференции была принята совместная декларация, в которой обозначены приоритетные направления оперативно-служебной деятельности полиции европейских государств...

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов принял участие в 40-й конференции начальников полиции столиц европейских государств, которая проходила с 3 мая 2018 года в столице Республики Ирландии – городе Дублине.Ежегодное мероприятие, в рамках которого рассматриваются актуальные вопросы в сфере борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан, посетили 90 делегатов из 38 столичных европейских управлений полиции, а также руководство полиции Ирландии.Олег Баранов выступил с докладами, в которых указал на важность оперативного и слаженного реагирования правоохранительных органов на происшествия, в том числе с большим количеством пострадавших, а также вовлечение населения в работу полиции в деле предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений.По итогам конференции была принята совместная декларация, в которой обозначены приоритетные направления оперативно-служебной деятельности полиции европейских государств.Конференция начальников полиции европейских государств проводится ежегодно, начиная с 1979 года. Руководство ГУ МВД России по г. Москве участвует в данном мероприятии с 1993 года.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве