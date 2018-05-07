Потерпевшая приобрела у неизвестных граждан автомобиль «Форд-Куга». Через некоторое время выяснилось, что данное транспортное средство числится в розыске...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское задержали троих мужчин по подозрению в мошенничестве при продаже автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратилась 46-летняя москвичка. По ее словам, она приобрела у неизвестных граждан автомобиль «Форд-Куга». Через некоторое время выяснилось, что данное транспортное средство числится в розыске.Материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в Тверской области. Ими оказались приезжие в возрасте от 29 до 39 лет.Оперативники установили, что злоумышленники похитили данный автомобиль в Санкт-Петербурге и перегнали его в Москву. Изготовив поддельные документы на иномарку, подозреваемые реализовали ее.Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемой, выступившей в роли владелицы автомобиля.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93