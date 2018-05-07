В понедельник, 7 мая, в России пройдет уже седьмая
по счету инаугурация главы государства. Первая состоялась в 1991 году.
Как с тех пор менялась торжественная церемония, и в чем отличие инаугурации
президента в России от других стран?
В понедельник, 7 мая, в России пройдет уже седьмая
по счету инаугурация главы государства. Первая состоялась в 1991 году.
Как с тех пор менялась торжественная церемония, и в чем отличие инаугурации
президента в России от других стран?
Тогда
Первая инаугурация президента России состоялась еще
в советское время. 10 июля 1991 года в Кремлевском дворце съездов, который ныне
известен как Государственный Кремлевский дворец, в должность главы
государства вступил Борис Ельцин.
Во время церемонии новоизбранный президент
подчеркнул, что впервые в отечественной истории глава государства присягает
своим согражданам. Институт президентства, сказал Ельцин, создан в интересах самого народа.
Несмотря на символическую важность момента,
церемония длилась всего лишь 37 минут. Сразу после этого в дворце началось
очередное заседание Съезда народных депутатов России.
Несмотря на свою протокольность, первая инаугурация
заложила традицию присутствия на торжественном мероприятии лидеров основных
религиозных конфессий России – христианства, ислама, буддизма и иудаизма. Сразу
после принесения присяги Ельциным с напутственной речью выступил тогдашний
патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Это означало отказ от официального атеизма и признание на государственном уровне новой роли Русской православной церкви.
Вторая инаугурация прошла в 1996 году. На этот раз
церемония носила действительно торжественный характер, в президентской
администрации к ней тщательно подготовились. В соответствии с принятыми в 1994
и 1996 годах поправками в законодательство, глава государства получал два
символа власти – штандарт и орден "За заслуги перед Отечеством" I
степени с орденской цепью. Штандарт выглядит как древко с квадратным
трехцветным флагом и гербом по центру. Орден – крестообразная награда, на ее лицевой
стороне – герб, а на оборотной – девиз "Польза, честь и слава".
При первом президенте России также была заложена
традиция выноса специального экземпляра Конституции во время церемонии, а также
знака и флага военнослужащими Кремлевского полка. Во время инаугурации штандарт
и флаг расположены позади президента. Конституция лежит по правую руку для принесения
присяги.
На торжественной церемонии рядом с избранным
президентом присутствуют глава Конституционного суда, руководитель действующего
правительства, а также спикеры верхней и нижней палат Федерального собрания -
Совфеда и Госдумы. Такой состав символизирует закрепленный в основном законе
страны принцип разделения властей на три ветви – законодательную, исполнительную и
судебную.
Сейчас
В 2000 году президентом России стал Владимир Путин.
Он заложил традицию торжественного прохода избранного президента через анфиладу
парадных залов главного дворца страны – Большого Кремлевского. Изменилось и
место проведения торжественного мероприятия: им стал тронный Андреевский зал
дворца. Там были коронованы три последних русских царя – Александр II,
Александр III и Николай II.
Именно в 2000 году церемония сформировалась в ее
нынешнем виде. Инаугурация начинается с торжественного выноса Конституции,
флага, штандарта и знака главы государства. В этот момент его кортеж находится
у стен Кремля – на Васильевском спуске. Затем он въезжает в парадные, Спасские
ворота и останавливается у Большого Кремлевского дворца.
На входе избранного президента встречает комендант
Московского Кремля. Под звуки оркестра он проходит через Георгиевский и
Александровский залы, поднимается на подиум Андреевского зала и положив руку на Конституцию, произносит присягу. Вот ее текст:
"Клянусь при осуществлении полномочий президента
Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина,
соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и
независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".
После этого над резиденцией главы государства
поднимается штандарт. Вступивший в должность президент произносит
инаугурационную речь, затем идет на Соборную площадь на смотр Кремлевского
полка. Эта традиция позаимствована из церемониала Российской империи.
На инаугурации присутствует множество гостей. Среди
них – законодатели из обеих палат Федерального собрания, представители
регионов, общественные деятели, военнослужащие, дипломаты, зарубежные лидеры, а
также представители религиозных конфессий страны. Обычно количество
приглашенных составляет порядка 1,3-1,5 тысячи человек.
Новшество этого года – приглашение на инаугурацию
молодежи. Это около 250 волонтеров из избирательного штаба Владимира Путина.
Кроме того, ходили слухи, что президент может отменить традиционный
торжественный проезд кортежа. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков их опроверг.
А как у них?
Первая в мире инаугурация президента прошла в США в
1789 году. В должность вступил первый глава Соединенных Штатов Джордж
Вашингтон. С того раза пошла традиция приносить присягу на Библии. Не стал
исключением и 45-й президент США Дональда Трамп. После присяги американские
лидеры произносят торжественную речь.
Свои особенности есть и в европейских церемониях.
Так, во Франции уходящий и приходящий главы государств уединяются на несколько
десятков минут в Елисейском дворце – резиденции президентов. Этого вполне
достаточно для передачи важных документов, а также так называемого ядерного
чемоданчика. Очень строгие правила в Чехии, их малейшее несоблюдение грозит
избранному лидеру перевыборами.
Весьма помпезно инаугурация проходит в
Бразилии. В день церемонии проходит военный парад, торжественные назначения
высокопоставленных чиновников. Перед принесением присяги президент проезжает по
улицам в открытом автомобиле. А вечером потемневшее небо озаряет красочный салют.