В понедельник, 7 мая, в России пройдет уже седьмая по счету инаугурация главы государства. Первая состоялась в 1991 году. Как с тех пор менялась торжественная церемония, и в чем отличие инаугурации президента в России от других стран?

В понедельник, 7 мая, в России пройдет уже седьмаяпо счету инаугурация главы государства. Первая состоялась в 1991 году.Как с тех пор менялась торжественная церемония, и в чем отличие инаугурациипрезидента в России от других стран?ТогдаПервая инаугурация президента России состоялась ещев советское время. 10 июля 1991 года в Кремлевском дворце съездов, который нынеизвестен как Государственный Кремлевский дворец, в должность главыгосударства вступил Борис Ельцин.Во время церемонии новоизбранный президентподчеркнул, что впервые в отечественной истории глава государства присягаетсвоим согражданам. Институт президентства, сказал Ельцин, создан в интересах самого народа.Несмотря на символическую важность момента,церемония длилась всего лишь 37 минут. Сразу после этого в дворце началосьочередное заседание Съезда народных депутатов России.Несмотря на свою протокольность, первая инаугурациязаложила традицию присутствия на торжественном мероприятии лидеров основныхрелигиозных конфессий России – христианства, ислама, буддизма и иудаизма. Сразупосле принесения присяги Ельциным с напутственной речью выступил тогдашнийпатриарх Московский и всея Руси Алексий II. Это означало отказ от официального атеизма и признание на государственном уровне новой роли Русской православной церкви.Вторая инаугурация прошла в 1996 году. На этот разцеремония носила действительно торжественный характер, в президентскойадминистрации к ней тщательно подготовились. В соответствии с принятыми в 1994и 1996 годах поправками в законодательство, глава государства получал двасимвола власти – штандарт и орден "За заслуги перед Отечеством" Iстепени с орденской цепью. Штандарт выглядит как древко с квадратнымтрехцветным флагом и гербом по центру. Орден – крестообразная награда, на ее лицевойстороне – герб, а на оборотной – девиз "Польза, честь и слава".При первом президенте России также была заложенатрадиция выноса специального экземпляра Конституции во время церемонии, а такжезнака и флага военнослужащими Кремлевского полка. Во время инаугурации штандарти флаг расположены позади президента. Конституция лежит по правую руку для принесенияприсяги.На торжественной церемонии рядом с избраннымпрезидентом присутствуют глава Конституционного суда, руководитель действующегоправительства, а также спикеры верхней и нижней палат Федерального собрания -Совфеда и Госдумы. Такой состав символизирует закрепленный в основном законестраны принцип разделения властей на три ветви – законодательную, исполнительную исудебную.СейчасВ 2000 году президентом России стал Владимир Путин.Он заложил традицию торжественного прохода избранного президента через анфиладупарадных залов главного дворца страны – Большого Кремлевского. Изменилось иместо проведения торжественного мероприятия: им стал тронный Андреевский залдворца. Там были коронованы три последних русских царя – Александр II,Александр III и Николай II.Именно в 2000 году церемония сформировалась в еенынешнем виде. Инаугурация начинается с торжественного выноса Конституции,флага, штандарта и знака главы государства. В этот момент его кортеж находитсяу стен Кремля – на Васильевском спуске. Затем он въезжает в парадные, Спасскиеворота и останавливается у Большого Кремлевского дворца.На входе избранного президента встречает комендантМосковского Кремля. Под звуки оркестра он проходит через Георгиевский иАлександровский залы, поднимается на подиум Андреевского зала и положив руку на Конституцию, произносит присягу. Вот ее текст:"Клянусь при осуществлении полномочий президентаРоссийской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина,соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет инезависимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".После этого над резиденцией главы государстваподнимается штандарт. Вступивший в должность президент произноситинаугурационную речь, затем идет на Соборную площадь на смотр Кремлевскогополка. Эта традиция позаимствована из церемониала Российской империи.На инаугурации присутствует множество гостей. Срединих – законодатели из обеих палат Федерального собрания, представителирегионов, общественные деятели, военнослужащие, дипломаты, зарубежные лидеры, атакже представители религиозных конфессий страны. Обычно количествоприглашенных составляет порядка 1,3-1,5 тысячи человек.Новшество этого года – приглашение на инаугурациюмолодежи. Это около 250 волонтеров из избирательного штаба Владимира Путина.Кроме того, ходили слухи, что президент может отменить традиционныйторжественный проезд кортежа. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков их опроверг.А как у них?Первая в мире инаугурация президента прошла в США в1789 году. В должность вступил первый глава Соединенных Штатов ДжорджВашингтон. С того раза пошла традиция приносить присягу на Библии. Не сталисключением и 45-й президент США Дональда Трамп. После присяги американскиелидеры произносят торжественную речь.Свои особенности есть и в европейских церемониях.Так, во Франции уходящий и приходящий главы государств уединяются на несколькодесятков минут в Елисейском дворце – резиденции президентов. Этого вполнедостаточно для передачи важных документов, а также так называемого ядерногочемоданчика. Очень строгие правила в Чехии, их малейшее несоблюдение грозитизбранному лидеру перевыборами.Весьма помпезно инаугурация проходит вБразилии. В день церемонии проходит военный парад, торжественные назначениявысокопоставленных чиновников. Перед принесением присяги президент проезжает поулицам в открытом автомобиле. А вечером потемневшее небо озаряет красочный салют.