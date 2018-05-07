Стремление к приобретению экологически чистого материала вполне понятно.

Ведь хорошая экология - это залог здоровья человека. Поэтому многие люди, которые решили обзавестись домом за городом, предпочитают выбирать экологичные материалы для его строительства. А что может быть лучше натурального дерева? Ведь древесина прекрасно пропускает кислород, она формирует здоровый микроклимат внутри помещения.

Так что если вы решили построить дом из клееного бруса, то сделали правильный выбор.

Особенности строительства

Дома из такого материала собираются словно конструктор из пронумерованных частей. В процессе возведения используются саморезы, гвозди и другие крепления. Для соединения каждого последующего бруса используют нагель, который выполнен из дерева. С помощью данного подхода можно не только надежно скрепить дерево, но и сделать конструкцию очень прочной. Крепежные изделия изготавливаются из древесины, которая является более прочной, нежели та, из которой изготавливаются стены дома.

Нагели устанавливаются в специально созданные отверстия. Их нужно размещать в специальном порядке. Деревянные дома, созданные из данного материала, соединенного в шахматном порядке нагелями, являются невероятно прочными. Важно, чтобы деревянные соединения устанавливались строго перпендикулярно. Отверстия под нагель должны осуществляться четко посредине бруса. С помощью данного вида соединения можно будет добиться стойкой фиксации стеновых компонентов.

Сооружения из бруса требуют некоторого времени для усадки. Но дома из клееного бруса являются исключением. Ведь материал имеет слоеную структуру, которая предварительно высушена. Это дает возможность осуществить оперативный монтаж и сразу же начать пользоваться построенным жилищем. Строительство можно осуществлять в любое время года. Клееный брус не растрескивается со временем, в нем не появляются щели. Если будут соблюдаться все технологии, то удастся построить надежный и комфортабельный дом в короткие сроки.

Экологичным строениям из клееного бруса не требуется дополнительная внутренняя или внешняя отделка. С помощью специализированных пропиток можно сделать такие дома более привлекательными с внешней стороны. С помощью огнебиозащиты можно добиться того, чтоб дома станут устойчивыми к возгоранию. Уход за таким домом будет очень простым.

Статья предоставлена компанией Русский Запад.



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